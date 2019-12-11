توضيح تركي بشأن إرسال قوات برية إلى ليبيا

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الأربعاء، إن إرسال قوات برية إلى ليبيا ليس مدرجا حاليا على أجندة السياسة الخارجية لتركيا، مضيفا أن بلاده قد تفكر بذلك حال طلبت منها حكومة الوفاق.

وأكد أوغلو، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكرواتي جوردان جريليك رادمان في أنقرة، أنه “في الوقت الحالي، نظرا لعدم تقديم مثل هذا الطلب، ليس لدينا خطة لإرسال وحدات قتالية برية إلى ليبيا، لكن الرئيس رجب طيب أردوغان قال في وقت سابق إنه قد نقوم بتقييم ذلك إذا تم تقديم مثل هذا الطلب.

وكان أردوغان أعلن الثلاثاء، أن بلاده سترسل قوات عسكرية إلى ليبيا إن طلبت حكومة الوفاق ذلك، دون أي اعتبار لقرارات الحظر الدولية أو طلب إذن أممي.

وأشار الوزير التركي إلى أنه أبلغ نظيره الكرواتي بأن سياسة أنقرة بالمنطقة قائمة على الإنصاف والقوانين الدولية، وأن الحكومة التركية تتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يحل النزاع بدلا من دعم الأعمال الانفرادية لليونان والإدارة القبرصية اليونانية.

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