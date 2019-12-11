“خارجية النواب” ترد على أردوغان: سيادة ليبيا “خط أحمر”

استنكرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، الأربعاء، التهديد الذي أطلقه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وقالت إن سيادة الأراضي الليبية “خط أحمر لن يسمح بالمساس به”.

واعتبرت اللجنة في بيان، أن توقيع حكومة الوفاق مذكرة تفاهم مع تركيا، “مقدمة لغزو الأراضي الليبية والغرض منه الاستحواذ على ثروات البلاد والحصول على موطئ قدم في جنوب المتوسط لتنفيذ أجندات الحكومة التركية”.

وأكدت اللجنة أن توقيع المذكرة يعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وعودة لسياسات استعمارية ترفضها المواثيق والعهود الدولية.

ودعت اللجنة، مجلس الأمن والجامعة العربية والمجتمع الدولي، إلى اتخاذ موقف حاسم من هذه التهديدات التي ستتسبب في إدخال المنطقة في نفق مظلم من عدم الاستقرار.

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