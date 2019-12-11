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تواصل حملات جهاز الحرس البلدي بالجفرة‎

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

تواصل دوريات جهاز الحرس البلدي بالجفرة حملاتها التفتيشية ضد  التجاوزات للقوانين الليبية المنظمة للعمل التجاري والخدمي وضبط المخالفين .وقال رئيس  جهاز الحرس البلدي بالجفرة لمراسل بوابة افريقيا ان هذه الحملات شملت مدينتي هون وودان للتفتيش على المخابز ومدى التزامها بالنظافة العامة ومعايير صناعة الخبز والتزام العمالة بالاجراءات القانونية من ناحية السلامة الصحية والخلو من الامراض المعدية واثبات الشهادة الصحية .. كذلك محلات بيع المواد الغذائية حيث تم مصادرة كميات كبيرة  منتهية الصلاحية ،
  واكد بانه تم اغلاق محل تصنيع و بيع الحلويات والمرطبات بمدينة هون بالشمع الاحمر لعدم وجود ترخيص مزاولة المهنة وسوء النظافة وعدم وجود شهائد صحية للعمالة به.  

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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