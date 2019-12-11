شكري: مصر منخرطة في مسار "مؤتمر برلين" لاستعادة الاستقرار في ليبيا

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، انخراط القاهرة مع الشركاء الدوليين في مسار “مؤتمر برلين” المرتقب، لاستعادة الاستقرار في ليبيا.

أسوان – سبوتنيك. وقال شكري، في تصريحات للصحفيين، على هامش منتدى أسوان للسلام والتنمية في أفريقيا، اليوم الأربعاء: “مصر تتفاعل مع كافة الشركاء الدوليين، وهي منخرطة في مسار برلين، في إطار السعي لاستعادة الاستقرار إلى ليبيا”.

وأضاف شكري، إجابة عن سؤال حول الخطوات التي ستتخذها مصر ردا على توقيع مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية لترسيم الحدود البحرية: “الشعب الليبي لا يزال يعاني من عدم استقرار، وصراع عسكري، وغياب لمؤسسات الدولة، مما أدى إلى انتشار ظاهرة الإرهاب، وظاهرة الهجرة غير الشرعية”.

وأكد وزير الخارجية المصري: “حل أزمة ليبيا سيكون له تأثير على تحقيق الاستقرار في دول شمال أفريقيا، ودول الساحل، وسوف يعود بالنفع أيضا على الإطار الإقليمي، وإطار أمن واستقرار المتوسط”.

وشدد وزير الخارجية المصري على أن “السنوات الطويلة التي ظل يعاني فيها الشعب الليبي يجب أن تنتهي”.