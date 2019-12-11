تونس :جنوح باخرة شحن طوغولية في بنزرت

شهد صباح اليوم شاطئ البواخر في منطقة “الرمال” من محافظة بنزرت ،جنوح باخرة شحن طوغولية بسبب رداءة الأحوال الجوية.

الباخرة تحمل الجنسية الطوغولية بطول 84 مترا وعلى متنها طاقم يتركب من 10 أفراد 6 منهم يحملون الجنسية الهندية واثنان مصريان واثنان سوريان كانت راسية في مياه الانتظار قبل الدخول عبر الجسر المتحرك نحو شركة الإصلاحات الميكانيكية للتصليح باعتبارها دون دفة قيادة التي تعطّلت لكن بسبب رداءة الأحوال الجوية جنحت صباح اليوم مع الساعة الخامسة صباحا نحو الشاطئ .

و قد تمّ اتّخاذ الإجراءات الواجبة بالتعاون مع مصالح الحرس البحري وديوان البحرية التجارية لطمأنة الطاقم من جهة وإرجاع الباخرة إلى مسارها بعرض البحر وتأمينها ،كما تمّ تشكيل خلية أزمة للنظر ومعالجة مختلف الإشكاليات المتعلقة بحادثة جنوح الباخرة.

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