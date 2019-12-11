اشهار نقابة الاعلاميين الرياضيين بالجفرة‎

اعلن اليوم الاربعاء بمدينة سوكنة عن اشهار نقابة الاعلاميين الرياضيين ببلدية الجفرة خلال التجمع الذي انتظم اليوم بمقر نادي الخلود الرياضي الثقافي الاجتماعي ضم اعلاميين من سوكنة وودان وهون وزلة والفقهاء .

وقال صالح على الاشهر عضو نقابة الاعلاميين الرياضيين فرع الجفرة بان نقابة الاعلاميين الرياضيين معتمدة من قبل البرلمان والحكومة المؤقتة وقد تم اشهارها في عام 2017م وقد تم اعتمادها من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية ..

واضاف بان فرع نقابة الجفرة سيعمل المنتسبين اليها من اعلاميين على ايصال صوت الرياضيين والاندية الرياضية بالمنطقة والمساهمة في رفع معاناتهم وكذلك لفت الانتباه الى وضعية الملاعب الرياضية الغير ملائمة ومحاولة الاسهام في حلها .

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