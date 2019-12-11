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عبد العزيز: العلاقة الروسية الليبية ستكون بخير

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بث عضو المؤتمر الوطني السابق، والقيادي في حزب العدالة والبناء بليبيا، محمود عبدالعزيز، تسجيلا مرئيا قصيرًا له من العاصمة الروسية موسكو، تطرق فيه إلى مستقبل الدور الروسي في ليبيا.

عبد العزيز قال ، في التسجيل، إنه واثق من أن العلاقة الروسية الليبية ستكون بخير لأن الروس جميعا مثقفين وأكاديميين ومجتمع مدني مقتنعين بأن لا يكون لروسيا أي دور سلبي في ليبيا، كما أنهم مقتنعين بأن الصداقة بين الشعبين مهمة جدًا.

وأضاف لم يذكر كيف استند إلى ما قاله، أن الدور الروسي لابد أن يكون إيجابيا في ليبيا الجديدة بعد، قائلا: “الناس المثقفون والمجتمع المدني والأكاديميون اللى قابلناهم وعدوا بأن يكون الدور الروسي إيجابي”، دون أن يذكر أي لقاء جمعه رسمي أو شعبي.

واختتم عبد العزيز الذي ظهر مرتديا قبعة الصياد الروسية وفي أجواء ثلجية، بقوله “درجة الحرارة ناقص أربعة الآن”.

وظهر عبد العزيز، قبل أيام، في قناة التناصح، وأكد أن علاقة طرابلس وموسكو محفورة في الذاكرة الروسية، وليبيا من أوائل الدول التي أقامت علاقات مع روسيا التي لا يوجد لديها تاريخ أو نوايا استعمارية مع العالم العربي والإسلامي، بل كان دورها إيجابيًا إلى حد كبير في نظرتها مع قضايا المنطقة، مقارنة بالدور الفرنسي والإيطالي والأوربي عمومًا صاحب النظرة الاستعمارية.

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اخبار ليبيا 24

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تعليقات

  • زيزو متخلف عقليا فروسيا تعتبر الاخوان جماعة ارهابية وروسيا من زمان على علاقة طيبة بالجيش الوطنى الليبى وبوتن رجل عسكرى يحب حكم العسكر اتفووووووه عليك غبى

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  • بالفعل ياعبعزيز ستكون العلاقات الليبية الروسية متينة وسنسمى ميدان الشهداء ميدان بوتن الم يقل الخوان ان الروس يدعمون الجيش الوطنى وانهم يديرون مطار الوطية الذى قالوا انهم دمروه وان سلامة قال ان قوات حفتر ستدخل طرابلس بمساعدة الروس ولكى اصدق سلامة وعبعزيز فى وقت واحد اذا نسنتج انه بعد تحرير طرابلس ستعود العلاقات الطيبة بين الروس وليبيا ويستقبل الرئيس خليفة حفتر صديقه الرئيس بوتن فى مطار طرابلس العالمى سابقا مطار الصداقة الروسية الليبية مستقبلا اما عبعزيز فيذهب لروسيا يظبطوا راسه ويركبوا مكانها رأس نووى

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  • ياريت كل قبيلة تتبرأ من الخونة والمرتزقة والعملاء ولتكن قبيلة ورفله هي السباقة لذلك تتبرأ من هذا المعتوه عبد اردوغان
    لعن الله كل العملاء الذين باعو انفسهم للشياطيين من أجل المال وذبحوا الشعب من أجل العيش في قصور أسيادهم ولكن يعيشون عبيدا طول عمرهم لاعندهم كرامة ولا شرف

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