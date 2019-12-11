اجتماع موسع للهيئة العامة للمواصلات لحل مختنقات الجنوب

عقدت الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة المؤقتة أمس اجتماعا موسعا برئاسة نائب رئيس الهيئة لشؤون الطرق والنقل البري، وحضور مديري مكاتب خدمات المواصلات، ومديري الإدارات ورؤساء الوحدات بجهاز تنفيذ المشروعات بالمنطقة الجنوبية.

الاجتماع تم خلاله الاتفاق على وضع خطة شاملة للعام القادم، تتمثل في حل مختنقات المنطقة الجنوبية، وتحديد ذات الأولوية منها لوضعها في الترتيبات المالية، وكذلك العمل على تنفيذ القرارات الصادرة عن رئيس الحكومة المؤقتة للسنوات السابقة، والمتمثلة في الطرق الرئيسية بالجنوب.

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