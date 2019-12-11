وزير الخارجية الألماني: مؤتمر برلين سيضع الأطر العامة لعملية مصالحة ليبية ناجحة

أخبار ليبيا 24

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أهمية التواصل مع الليبيين وإبلاغهم بمسار ومجريات مؤتمر برلين الذي سيعقد حول ليبيا، مشيرا إلى أن ذلك سيمكن المؤتمر من وضع الأطر العامة لعملية مصالحة ليبية داخلية ناجحة.

وجدد ماس في رسالة بعثها إلى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، تأكيد بلاده تقف بقوة وتدعم المسار السياسي الذي اختارته البعثة الأممية لحل الأزمة في ليبيا، بحسب ما نشرت الخارجية الليبية على صفحتها في “فيسبوك” اليوم الأربعاء.

كما أشاد ماس، بالدعم الذي يتلقاه من وزير الخارجية بالحكومة الوفاق، شاكرًا إياه على حسن الضيافة والاستقبال في زيارته التي قام بها إلى مدينة زوارة.

وكان وزير الخارجية الألماني قد زار ليبيا في 27 أكتوبر الماضي، وأجرى عدة لقاءات مع مسؤولين ليبيين لبحث مستجدات مؤتمر برلين الذي سيجمع الأطراف المعنية بالشأن الليبي.

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر برلين خلال الفترة المقبلة، وتعول عليه الأطراف الليبية من أجل إيجاد حل للأزمات التي تعصف بالبلاد.

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