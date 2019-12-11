لمساندة الوفاق .. العرادي يدعو السراج إلى قبول دعوة أردوغان بإرسال قوات عسكرية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

دعا القيادي بحزب العدالة والبناء، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في ليبيا، عبد الرازق العرادي، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، إلى قبول دعوة الرئيس التركي رجب أردوغان بإرسال قوات عسكرية لمساندة الوفاق.

العرادي ثمّن ، في تدوينة له، عرض الرئيس التركي، زاعما أنه “ليس دعما للحرب، لكن من أجل السلام”، معتقدا أنه سيساهم في هزيمة قوات المشير خليفة حفتر على أسوار طرابلس ومن استعان بالمرتزقة من كل حدب وصوب والدول المناهضة لحرية الشعوب لفرض الاستبداد وإعادة حكم العسكر، بحسب تعبيره.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن الإثنين، استعداد بلاده لإرسال قوات عسكرية تساند حكومة الوفاق، إذا طلبت ذلك، ما اعتبره كثيرون تهديدا تركيا بغزو الأراضي الليبية.

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