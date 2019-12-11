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لمساندة الوفاق .. العرادي يدعو السراج إلى قبول دعوة أردوغان بإرسال قوات عسكرية

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات 

دعا القيادي بحزب العدالة والبناء، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في ليبيا، عبد الرازق العرادي، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، إلى قبول دعوة الرئيس التركي رجب أردوغان بإرسال قوات عسكرية لمساندة الوفاق.

العرادي ثمّن ، في تدوينة له، عرض الرئيس التركي، زاعما أنه “ليس دعما للحرب، لكن من أجل السلام”، معتقدا أنه سيساهم في هزيمة قوات المشير خليفة حفتر على أسوار طرابلس ومن استعان بالمرتزقة من كل حدب وصوب والدول المناهضة لحرية الشعوب لفرض الاستبداد وإعادة حكم العسكر، بحسب تعبيره.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن الإثنين، استعداد بلاده لإرسال قوات عسكرية تساند حكومة الوفاق، إذا طلبت ذلك، ما اعتبره كثيرون تهديدا تركيا بغزو الأراضي الليبية.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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تعليقات

  • ماهو عرادي ،،،!!! مش غريب –
    الوضع نفسه في الشرق – عملية محاولة لاحتلال شرق ليبيا – أنور السادات والمصريين واليهود – بمساعدة السودان – طمعا في أراضي الجبل الأخضر والمرج – والجيش الليبي غسلولهم دماغهم الملحدين والملحدات – بموضوع الاسلام – و الاٍرهاب – لين ركبوا على ظهوركم …..لمن خليتوا الاراضي في الشرق – لموسليني الي في الاْردن ….!!! الي ما تعلقش …!!!!
    والا لي طويل العمر سيقان الجبة ..!!!

    رد

  • الصفر الأشهب …!!!:
    11 ديسمبر، 2019 الساعة 7:48 م
    ماهو عرادي ،،،!!! مش غريب –
    الوضع نفسه في الشرق – عملية محاول لاحتلال شرق ليبيا – أنور السادات والمصريين واليهود – بمساعدة السودان – طمعا في أراضي الجبل الأخضر والمرج والجيش الليبي غسلولهم دماغهم الملحدين والملحدات – بموضوع الاسلام – و الاٍرهاب – لين ركبوا على ظهوركم …..لمن خليتوا الاراضي في الشرق – لموسليني الي في الاْردن ….!!! الي ما تعلقش …!!!!
    والا لي طويل العمر سيقان الجبة ..!!!

    رد

  • لعنة الله عليك يا عرادي لأنك مش ولد أصل تبي تجيب الأتراك يا وسخ يا منحط اقسم بالله العظيم أي بنت ليبية أشرف منك يا حقير بعت شرفك وذمتك انت ومن معاك من أجل سكن في اسطنبول وحفنة من الدولارات
    الله لا يربحكم

    رد