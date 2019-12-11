اجتماع مديري المطارات الليبية في مدينة البيضاء

عقدت في مدينة البيضاء أمس الجلسة الثانية لاجتماع المطارات الليبية بحضور مديري الإدارات والمكاتب بمصلحة المطارات، حيث تمت مناقشة الخطة التشغيلية للمصلحة لسنة 2020، وكيفية تحصيل الإيرادات، والخطة التدريبية للعام القادم، إلى جانب وضع خطة لتطوير المطارات.

وحسب مكتب العلاقات العامة والإعلام فقد تم خلال الجلسة عرض مقترحات وملاحظات المديرين العامين للمطارات على رئيس ومديري الإدارات والمكاتب بالمصلحة لوضعها في عين الاعتبار، والمساهمة في العمل الإداري السليم بحيث يتم التغلب على كافة العقبات وتذليلها، ومتابعة خطوات التنفيذ، والاحتياجات المطروحة من مديري المطارات.

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