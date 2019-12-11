تراجع تركي عن تصريحات اردوغان بالتدخل العسكري في ليبيا

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن الاتفاق الأمني بين بلاده وليبيا «لا يشمل بندًا بخصوص نشر تركيا قوات هناك»، موضحًا أن «الاتفاق الجديد يركز أساسًا على التدريب»، وفق ما نقلته «رويترز».

وجاءت تصريحات أوغلو في مؤتمر صحفي بأنقرة بعد أيام من إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن أنقرة قد ترسل قوات إلى ليبيا إذا طلبت منها طرابلس ذلك، بعد أسبوعين من توقيع مذكرتي تفاهم مع حكومة الوفاق الوطني بشأن التعاون الأمني والعسكري والحدود البحرية.

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