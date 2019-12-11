شكري يدعو إلى التضامن الدولي لمواجهة التحدي القائم في ليبيا

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن الأوضاع في ليبيا لها تداعياتها في توسع الوجود الإرهابي في المنطقة، مؤكدا أن هناك رؤية مشتركة في تضامن الدول الإفريقية للتعامل مع التحدي القائم في ليبيا.
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قناة ليبيا
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