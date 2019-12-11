خبراء أوروبيون: تركيا تسعى بكل السبل لتهريب السلاح إلى حكومة الوفاق

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وصف خبراء أوروبيون مُذكرة التفاهم التركية الليبية بمحاولة الالتفاف على قرار مجلس الأمن رقم 2420 بتاريخ 11 يونيو 2018م، بحظر بيع السلاح إلى ليبيا والذي يسمح بتفتيش الدول الأعضاء للسفن المتوجهة من وإلى ليبيا لضمان عدم وصول السلاح للميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية والأطراف المتقاتلة.

وأوضح الخبراء، في تقرير نشرته صحيفة “البيان” الإماراتية، أن تركيا تسعى بكل السبل منذ عام لتهريب السلاح إلى حكومة الوفاق المدعومة دوليًا بكافة الطرق غير المشروعة، مؤكدين أن أردوغان يحاول من خلال هذا الاتفاق وضع يده على جزء أو ربما كل الثروة البترولية الليبية، لتعويض الخلل الاقتصادي الكبير الذي تعاني منه بلاده.

وقال أستاذ القانون الدولي بجامعة بروكسيل الحرة، جورج يورجين، إن الرئيس التركي رجب أردوغان، حاول بكل السبل منذ عام 2015 ترويج سلاحه الذي أصبح ينتج في تركيا في الساحة الليبية، واستغل حكومة الوفاق لجعل ليبيا حقل تجارب لسلاحه، ومستوردًا أول له مقابل النفط الليبي.

يورجين أضاف، أن اتفاق السراج وأردوغان يمثل قرينة قانونية هامة تدين تركيا أمام مجلس الأمن بتهمة مخالفة قرارات مجلس الأمن وتوريد السلاح عن طريق التهريب إلى ليبيا، مشيرًا إلى أن هذه القرينة إلى جانب ما لدى مجلس الأمن من أدلة على تهريب تركيا للسلاح إلى ميليشيات طرابلس والتي استخدمت بالأدلة في قتل آلاف الليبيين، كافية لفرض عقوبات اقتصادية قاسية ضد تركيا.

وفي سياق متصل، أوضح، الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الفرنسية والباحث في الأكاديمية الفرنسية للعلوم السياسية، لوران فوليوينا، أن أردوغان يسعى من خلال اتفاقه مع السراج لوضع يده على الثروة النفطية في ليبيا، ظناً منه أنه يمكنه التنقيب عن الغاز في المياه الاقتصادية الليبية المشتركة مع قبرص، في محاولة لمحاصرة قبرص من الجنوب الغربي، وهو في الواقع “غباء قانوني وسياسي” كونه مستحيلاً من الناحية القانونية أن يتم، فبمجرد أن تتقدم قبرص واليونان بدعوى إلى محكمة العدل الدولية تحت بند نزاع ترسيم الحدود سوف تصدر المحكمة قراراً ملزمًا برقابة مجلس الأمن بوقف أي أعمال تنقيب لحين الفصل في الدعوى، وبالتالي فإن سفن التنقيب أو الحفارات التركية لن تتمكن من مس حبة رمل واحدة في هذه المنطقة إلا بالفصل في النزاع.

وتابع فوليوينا: “إذاً نستطيع أن نؤكد أن اتفاق أردوغان والسراج الذي يحاولان إظهار شرعيته بموافقة البرلمان التركي عليه وما يسمى برلمان طرابلس – غير الموجود أصلاً – باطل ولا يساوي ثمن الحبر الذي كتب به، والواضح أنه محاولة للتهرب من جريمة تهريب السلاح التركي إلى طرابلس، ولا شيء غير ذلك يمكن أن يضيف إليه الاتفاق، هو فرقعة في الهواء كما هي عادة أردوغان دائماً، جعجعة لإثبات الزعامة داخلياً أمام أنصاره وأعضاء حزبه، الذي تزايدت حالات الانشقاق داخله والانقلاب على سياسات أردوغان”.

وصدّق البرلمان التركي، الخميس الماضي، على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مجالات الصلاحية البحرية التي وقعها الرئيس التركي رجب أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

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