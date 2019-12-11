الثني يتابع عمل صندوق الإنماء وشركة الراحلة للخدمات النفطية

اطلع رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم على المشاكل التي تواجه سير عمل صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وشركة الراحلة للخدمات النفطية، وذلك خلال اجتماع عقد في ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة.

الاجتماع الذي حضره نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات، ورئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء خالد ارخيص، ورئيس مجلس إدارة شركة الراحلة صلاح الناجي، تمت خلاله مناقشة أوضاع كل من صندوق الإنماء وشركة الراحلة والمشاكل والعراقيل التي تواجه سير عملهما وكيفية وضع الحلول المثلى والجذرية لحل هذه المشاكل.

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