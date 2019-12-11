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عاجل : بشار الجعفري مندوب سوريا في الأمم المتحدة يؤكد أن السلطات التركية تقوم بنقل الإرهابيين من إدلب السورية إلى ليبيا للقتال ضد الجيش الليبي

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عاجل : بشار الجعفري مندوب سوريا في الأمم المتحدة يؤكد أن السلطات التركية تقوم بنقل الإرهابيين من إدلب السورية إلى ليبيا للقتال ضد الجيش الليبي

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • ستضاف هذه الجرائم لانجازات نكبة فبراير العديدة
    – سيطرة حثالة المجتمع من الخوان على السلطة والمال
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    -جلب المحتل والمختل عقليا اردوغان لضم ليبيا لسلطنة الدعارة العثمانلى
    -جلب الدواعش والقاعدة التى تدوس على العلم الليبى وترفع رايتها السوداء ومعها سياتى الامريكان والروس لملاحقتها بمزيد من الدمار

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