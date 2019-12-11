عاجل : بشار الجعفري مندوب سوريا في الأمم المتحدة يؤكد أن السلطات التركية تقوم بنقل الإرهابيين من إدلب السورية إلى ليبيا للقتال ضد الجيش الليبي
عاجل : بشار الجعفري مندوب سوريا في الأمم المتحدة يؤكد أن السلطات التركية تقوم بنقل الإرهابيين من إدلب السورية إلى ليبيا للقتال ضد الجيش الليبي
ستضاف هذه الجرائم لانجازات نكبة فبراير العديدة
– سيطرة حثالة المجتمع من الخوان على السلطة والمال
– نشر الخراب والدمار فى كل مكان
-جلب المحتل والمختل عقليا اردوغان لضم ليبيا لسلطنة الدعارة العثمانلى
-جلب الدواعش والقاعدة التى تدوس على العلم الليبى وترفع رايتها السوداء ومعها سياتى الامريكان والروس لملاحقتها بمزيد من الدمار
أضف تعليقـك