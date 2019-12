أميركا “تمد يدها” لروسيا لحل أزمة ليبيا

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ترغب في العمل مع الجانب الروسي لإنهاء الصراع في ليبيا. وبحسب ما نقلت “رويترز”، فقد قال بومبيو في مؤتمر صحفي: “نريد العمل مع الروس، للوصول إلى طاولة المفاوضات، ولدينا سلسلة من المحادثات تؤدي في النهاية إلى موقف يخلق ما تحاول الأمم المتحدة القيام به”. وأشار بومبيو إلى أنه ذكّر نظيره الروسي سيرجي لافروف قبل أيام بحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، دون أن يوضّح إن كانت بلاده تتهم روسيا بانتهاك قرار الحظر أم لا. وقال بومبيو “لقد ذكرته (لافروف) بأن هناك حظرا على الأسلحة لا يزال ساريا في ليبيا وأنه لا توجد دولة يجب أن تقدم مواد إضافية داخل ليبيا”. ولفت الوزير الأميركي إلى إن الولايات المتحدة اتصلت بموسكو والأطراف الأخرى لوقف إرسال الأسلحة إلى ليبيا. ورفض بومبيو التعليق على حادثة سقوط طائرة أميركية بدون طيار قرب طرابلس الشهر الماضي، مع أن القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا “أفريكوم” قالت إنها أسقطت بالفعل بواسطة الدفاعات الجوية الروسية وطالبت بإعادة حطامها.

