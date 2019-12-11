راس لانوف أولى المدن الذكية في ليبيا

شهدت شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز، الأربعاء، اجتماعا تقابليا لمناقشة تحويل مدينة راس لانوف إلى أول مدينة ذكية في ليبيا.

وضم الاجتماع التقابلي إدارة المعلومات بشركة راس لانوف، ومدير عام الاتصالات والحاسب الآلي بالمؤسسة الوطنية للنفط، وعضوا عن لجنة التفاوض بالمؤسسة، وممثلا عن شركة “أريكسون”.

وتناول الحضور خطوات المؤسسة الوطنية للنفط لتنفيذ مشروع التحول إلى المدينة الذكية ” 5G، و 4G”، في راس لانوف. كما شهد الاجتماع تقديم عرض مفصل عن المشروع وعن الخدمات التي سيقدمها، ومدى الاستفادة التي ستتحقق لكافة مواطني ومؤسسات المدينة.

ويهدف المشروع إلى تحويل راس لانوف إلى مدينة مبتكرة تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين نوعية الحياة، وكفاءة العمليات والخدمات، والقدرة على المنافسة.

وتطمح المؤسسة الوطنية للنفط إلى تنفيذ مشروع “المدينة الذكية” في العديد من المدن التي تتوفر فيها البنية التحتية المطلوبة، في إطار تعزيز دورها في التنمية المستدامة وحسن الجوار.

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