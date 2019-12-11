التكوري: “الكهرباء” تتعرض لسرقات كبيرة

قال مدير المكتب الإعلامي لشركة الكهرباء محمد التكوري، الأربعاء، إن الشركة تعاني من مشكلة في تصريف الطاقة الكهربائية بسبب إصابة محطات نقل الكهرباء جنوب طرابلس.

وأضاف التكوري، في تصريح خاص لقناة “218”، أن شركة الكهرباء لم تتمكن حتى الآن من حصر الخسائر المادية بسبب استمرار الاشتباكات جنوب طرابلس، موضحا أن الشركة ناشدت الهلال الأحمر لفتح ممرات تضمن دخول فرق الصيانة إلا أنها لم تتمكن من دخولها حتى الآن.

وأشار مدير المكتب الإعلامي لشركة الكهرباء محمد التكوري، إلى أن أملاك الشركة تتعرض لعمليات سرقة كبيرة في مناطق التوتر بطرابلس.

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