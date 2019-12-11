وزير الخارجية التركي: إرسال قوات تركية إلى ليبيا غير مذكور في الاتفاقية

أخبار ليبيا24

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء إن إرسال قوات تركية إلى ليبيا غير مذكور في الاتفاقية الأمنية بين ليبيا وتركيا.

وأضاف أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك، عقده مع نظيره الكرواتي جوردون جريليك رادمان “المذكرة هي مذكرة تفاهم حول التعليم والتدريب وتبادل المعرفة الفنية والخبرة، ولا تتضمن أي شيء آخر غير ذلك.

وتابع وزير الخارجية التركي – بحسب الأناضول – أن بلاده واستذكر أن بلاده عندما ترسل أي قوة إلى الخارج يتطلب ذلك إقرارا من البرلمان التركي أولا.

وذكر أن تركيا لم تتلق طلبا من ليبيا بخصوص إرسال قوات تركية إليها، مشيرا أنه لا يوجد حاليًا أي إرسال لقوات.

وقال تشاووش أوغلو:”لقد أعلن رئيسنا بالفعل أنه يمكننا تقييم الأمر إذا ما جاءنا طلب من الجانب الليبي”.

وأكد الوزير التركي أن احتجاج اليونان على الاتفاقية لدى الأمم المتحدة سيرد عليه من خلال تسجيلنا الاتفاقية وتحديد جرفنا القاري الجديد لدى الأمم المتحدة وأن الحجج التي تطرحها اليونان باطلة.

وأوضح بالقول :”نحن وقعنا مذكرة التفاهم كدولتين ذات سيادة وفقًا للقانون الدولي، وبذلك حافظت تركيا وليبيا على حقوقهما المنبثقة من ذلك القانون”.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج وقع في 27 نوفمبر مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

وفي 5 ديسمبر الجاري، صادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق النفوذ البحرية مع ليبيا، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.

فيما دخلت مذكرتي التفاهم حيز التنفيذ في ليبيا بمجرد توقيعهما من قبل المجلس الرئاسي الليبي اعتبارا من 5 ديسمبر الجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24