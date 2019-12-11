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الغرياني: إقامة قواعد عسكرية تركية في ليبيا مشروع وقانوني

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

حيا المفتي المعزول الصادق الغرياني، الرئيس التركي رجب أردوغان، قائلا: “أكبر فيه الهمة العالية والقوة والشجاعة النادرة في التصريح الأخير الذي أعلنه أمام العالم ولم يخش في الحق لومة لائم، وأعلن استعداده لتقديم الدعم العسكري غير المحدود لنصرة قضيتنا العادلة ضد عدوان حفتر، إذا طلبت منه حكومة الوفاق”

وتابع: “أحييه ثم أحييه ثم أحييه، وازداد اعتزازا يوما بعد يوم بمواقفه لنصرة قضايا الأمة”

الصادق الغرياني، ومن مقر إقامته باسطنبول، خلال لقاء على قناة “التناصح” الأربعاء، تابعته “بوابة إفريقيا الإخبارية”، قال: “من حقنا أن نتحالف مع الشقيقة تركيا، حلف مع صديق لنصرة الحق لتمكينه من حقه ودعم قضيتنا”

وأردف قائلاً: “ها هي فرصة فريدة نادرة ثمينة نفيسة قد لا يجود الزمان بمثلها، وهي فرصة قانونية كما ذكر الرئيس التركي – وفقه الله – لأنها مع الحكومة المعترف بها دوليا”

وأكمل: “إقامة قواعد عسكرية تركية في ليبيا لا يعيرنا في الحق مادام لنصرة بلادنا، وهي مشروعة قانونا وشرعا ومتعارف عليه دوليا، حتى الدول الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا توجد بها قواعد أجنبية”

وتابع المفتي المعزول: “على المسؤولين في حكومة الوفاق ألا يضيعوها أو يتأخروا فيها”

وأثنى الصادق الغرياني على حكومة الوفاق لتوقيعها الاتفاقية مع تركيا، داعيا إياها بالإسراع في تفعيلها”، وأضاف: “علينا أن نستفيد من تجربة دولة قطر الشقيقة عندما أقامت قاعدة عسكرية تركية على أراضيها”

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • امر طبيعى لخائن وعميل مثلك يعيش وسط بيوت الدعارة فى اسطنبول ان يكون مهبول ويدافع عن اسياده الذين يطعموه من مال حرام ليخدم المشروع الصهيونى ضد الدول العربية واردوغان جبان واول من يبيع من باعوا له وطنهم مثال ذلك عندما اهداه البشير وهو اخوانى جزيرة سواكن واسقطه الشعب ومع ذلك ارسل اردوغان ليحضر فرح السودان احتفالا بسقوط الخائن العميل البشير وكان يصفق للثوار وهم يلعنوا البشير وغدا سيرسل وزير خارجيته لحضور فرح ليبيا بسحق الخوان وقد يكون معه هديه يقدمها للرئيس خليفة حفتر بعد ان بهنأه بالتحرير ويرسل مع وزير خارجيته رؤوس الكلاب المسعورة عنده واوالها راس الخروف الغريانى ووقتها سنحييه نحن كما حياه بوتن على بيع حلب وادلب للروس

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  • لعنة الله عليك تتكلم بلسان الشياطين ما اغلى عليك الدم الله لا تربحك
    باهي جيب صغارك للجبهة أيها التافه الحقير المنحط قاعد في حضن سيدك اردوغان وتقذف في سمومك علينا
    الله لا يربحكم أنت وكل من كان سبب في خراب البلاد
    أشهد الله إنها كانت آمنة مطمئنة قبل ما تخربوها
    ضيعتوا الشباب إلي مات والي مبتور رملتوا النساء ويتمتوا الاولاد ونشرتوا كل الفساد لعنة الله عليكم

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  • امر طبيعى ان يقول الفريانى تحيا تركيا وتحيا قطر فهو كلب مسعور ينبح باذن منهم ويعمل عندهم مفتت للديار الليبية ونسى هذا الكلب ان ايام العمر محدود وانه سيكون مع ابولهب وامراته حمالة الحطب التى كانت تشعل الفتن ومعك ابولهب الاصلى اردوغان وامرأنه حمالة الحطب فى تركيا امينة وابولهلب اابغل حمد وامراته موزه وولدهما لهب المسمى تميم

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