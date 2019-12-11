الغرياني: إقامة قواعد عسكرية تركية في ليبيا مشروع وقانوني

حيا المفتي المعزول الصادق الغرياني، الرئيس التركي رجب أردوغان، قائلا: “أكبر فيه الهمة العالية والقوة والشجاعة النادرة في التصريح الأخير الذي أعلنه أمام العالم ولم يخش في الحق لومة لائم، وأعلن استعداده لتقديم الدعم العسكري غير المحدود لنصرة قضيتنا العادلة ضد عدوان حفتر، إذا طلبت منه حكومة الوفاق”

وتابع: “أحييه ثم أحييه ثم أحييه، وازداد اعتزازا يوما بعد يوم بمواقفه لنصرة قضايا الأمة”

الصادق الغرياني، ومن مقر إقامته باسطنبول، خلال لقاء على قناة “التناصح” الأربعاء، تابعته “بوابة إفريقيا الإخبارية”، قال: “من حقنا أن نتحالف مع الشقيقة تركيا، حلف مع صديق لنصرة الحق لتمكينه من حقه ودعم قضيتنا”

وأردف قائلاً: “ها هي فرصة فريدة نادرة ثمينة نفيسة قد لا يجود الزمان بمثلها، وهي فرصة قانونية كما ذكر الرئيس التركي – وفقه الله – لأنها مع الحكومة المعترف بها دوليا”

وأكمل: “إقامة قواعد عسكرية تركية في ليبيا لا يعيرنا في الحق مادام لنصرة بلادنا، وهي مشروعة قانونا وشرعا ومتعارف عليه دوليا، حتى الدول الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا توجد بها قواعد أجنبية”

وتابع المفتي المعزول: “على المسؤولين في حكومة الوفاق ألا يضيعوها أو يتأخروا فيها”

وأثنى الصادق الغرياني على حكومة الوفاق لتوقيعها الاتفاقية مع تركيا، داعيا إياها بالإسراع في تفعيلها”، وأضاف: “علينا أن نستفيد من تجربة دولة قطر الشقيقة عندما أقامت قاعدة عسكرية تركية على أراضيها”

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