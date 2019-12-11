الكرملين: بوتين وإردوغان بحثا هاتفيا «قضايا تسوية الأزمة الليبية»

أعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، بحثا في اتصال هاتفي الوضع في سورية وليبيا وفق ما نقله موقع «روسيا اليوم» عن وكالة «نوفوستي».

وأوضح بيسكوف أن بوتين وإردوغان تطرقا خلال الاتصال «إلى قضايا تسوية الأزمة الليبية وأعربا عن قلقهما إزاء الاشتباكات في محيط العاصمة الليبية طرابلس». كما أكدا أن «وقف إطلاق النار العاجل واستئناف محادثات السلام بين الليبيين سيسهم في تطبيع الوضع».

وأضاف الناطق باسم الكرملين أن الرئيسين بوتين وإردوغان «ناقشا سورية في المقام الأول والعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، وأكدا دعمهما تنشيط جهود مواجهة التهديد الإرهابي في سورية بما فيها محافظة إدلب»، مشيرًا إلى أن المحادثة الهاتفية «جاءت بطلب من الجانب التركي».

وكان إردوغان أعلن نيته بحث الوضع في ليبيا خلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي و«إقناعه بالتخلي عن دعم المشير خليفة حفتر» معربًا في الوقت نفسه عن «عدم ارتياحه للأنشطة المشتركة بين روسيا والولايات المتحدة في سورية».

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