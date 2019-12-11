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الإهمال يستوطن بمكتب الثقافة في باطن الجبل

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعاني الكثير من مكاتب الثقافة التابعة لوزارة الثقافة والمجتمع المدني بحكومة الوفاق، ومنها مكتب ثقافة باطن الجبل الكائن بقرية أولاد طالب، من فقر شديد في الإمكانات ما يعرقل دوره في تثقيف المجتمع وتنمية الذائقة وتحصيل المعرفة.

وطالب مدير مكتب الثقافة بباطن الجبل وزارة الثقافة بتوفير الدعم والإمكانيات حتى يتمكن من أداء مهامه على مستوى البلدية، مؤكدا أنه لا يخفى على أحد معاناة العاملين بالمكتب الذي يفتقر للتأثيث المكتبي المناسب والحالة السيئة للمبنى، علاوةً على شبه انعدام للكتب ومستلزمات إقامة النشاطات الثقافية والفنية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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