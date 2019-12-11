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بومريز يقف على “هموم التعليم” في أجدابيا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام وزير التعليم بالحكومة المؤقتة الدكتور فوزي بومريز، الأربعاء، بزيارة إلى مدينة أجدابيا التقى خلالها في اجتماع موسع مع مراقبي التعليم في بلديات أجدابيا والبيضان والزويتينة/ سلطان.

وحضر الاجتماع عدد من معلمي مدارس التعليم الأساسي والثانوي على مستوى البلديات الثلاث، وتمت فيه مناقشة كافة المصاعب والمشاكل والمختنقات التي تواجه العاملين في قطاع التعليم من مراقبي المكاتب والمعلمين والمعلمات والموظفين ومديري المدارس.

وطرح الوزير السبل المثلى لتجاوز كل هذه الإشكاليات للوصول بالعملية التعليمية للمستوى الجيد وتذليل كافة الصعاب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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