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“مصاعب جمّة” تعرقل عمل مركز الرقابة

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استعرض مسؤولو مكاتب مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، جُلّ المصاعب الإدارية والمالية التي تواجه أعمالهم، أمام رئيس هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب بطبرق عبد السلام الحاسي، خلال اجتماع عقد الثلاثاء بمقر الهيئة وبحضور عدد من القيادات الإدارية ومديري المكاتب.

وتطرق مسؤولو الرقابة على الأغذية والأدوية أبرز العراقيل التي تواجه أعمالهم في المنافذ البرية والبحرية، مطالبين بتحسين الإمكانيات.

وأوضحوا للحاسي أن نقص مواد التحاليل في المختبرات المعتمدة سبب رئيس في التأخير لإطلاق البضائع المكونة من سلع غذائية بكافة أنواعها مما يدفعهم إلى نقل العينات لمدن مجاورة أو مختبرات خارجية.

وطالبوا بتضمين الميزانية الخاصة بمركز الرقابة في الإطار المالي لهيئة الرقابة الإدارية لتتمكن كافة المكاتب من إتمام أعمالها وفقا لخطط العمل الميداني اليومي عبر كافة المنافذ.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

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