سامي الساعدي يدعو للتعجيل بتفعيل الاتفاق الأمني بين حكومة الوفاق وتركيا

أخبار ليبيا24

دعا القيادي السابق في الجماعة الليبية المقاتلة ورئيس حزب الأمة الوسط، سامي الساعدي، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة الإسراع في تفعيل الاتفاقية الأمنية التي أبرمتها حكومة الوفاق مع تركيا، مشيرًا إلى أن أرواح المدافعين عن طرابلس في أعناق من يؤخرون تفعيلها على حد وصفه.

وكتب الساعدي، تدوينة على فيسبوك، يقول: “دم الشباب المدافعين عن طرابلس في أعناقكم يا من تؤخرون تفعيل الاتفاقية مع تركيا”.

ووقعت حكومة الوفاق وتركيا يوم 27 أكتوبر الماضي اتفاقا أمنيا وعسكريا موسعا ومذكرة بخصوص الحدود البحرية.

ولوّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذا الأسبوع بأن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا، إذا طلبت حكومة الوفاق ذلك.

غير أن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو ذكر اليوم الأربعاء أن الاتفاق الأمني بين بلاده وحكومة الوفاق لا يشمل بندا بخصوص نشر تركيا قوات هناك.

وقال أوغلو، في مؤتمر صحفي بأنقرة، “إن الاتفاق الأمني لا يتضمن أي بنود بخصوص إرسال قوات. سبق وأن وقعنا اتفاقات مماثلة من قبل، وهذا مجرد اتفاق محدث، وليس هناك انتشار للقوات”.

وأضاف، “سبق وأن وقعنا اتفاقات مماثلة من قبل، وهذا مجرد اتفاق محدث، وليس هناك انتشار للقوات، لكن ومع ذلك قال رئيسنا إنه يمكننا أن نُقيِم ذلك إذا تلقينا طلبا بهذا الخصوص”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24