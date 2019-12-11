اخبار ليبيا الان

سامي الساعدي يدعو للتعجيل بتفعيل الاتفاق الأمني بين حكومة الوفاق وتركيا

تم النشر منذُ 13 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

دعا القيادي السابق في الجماعة الليبية المقاتلة ورئيس حزب الأمة الوسط، سامي الساعدي، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة الإسراع في تفعيل الاتفاقية الأمنية التي أبرمتها حكومة الوفاق مع تركيا، مشيرًا إلى أن أرواح المدافعين عن طرابلس في أعناق من يؤخرون تفعيلها على حد وصفه.

وكتب الساعدي، تدوينة على فيسبوك، يقول: “دم الشباب المدافعين عن طرابلس في أعناقكم يا من تؤخرون تفعيل الاتفاقية مع تركيا”.

ووقعت حكومة الوفاق وتركيا يوم 27 أكتوبر الماضي اتفاقا أمنيا وعسكريا موسعا ومذكرة بخصوص الحدود البحرية.

ولوّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذا الأسبوع بأن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا، إذا طلبت حكومة الوفاق ذلك.

غير أن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو ذكر اليوم الأربعاء أن الاتفاق الأمني بين بلاده وحكومة الوفاق لا يشمل بندا بخصوص نشر تركيا قوات هناك.

وقال أوغلو، في مؤتمر صحفي بأنقرة، “إن الاتفاق الأمني لا يتضمن أي بنود بخصوص إرسال قوات. سبق وأن وقعنا اتفاقات مماثلة من قبل، وهذا مجرد اتفاق محدث، وليس هناك انتشار للقوات”.

وأضاف، “سبق وأن وقعنا اتفاقات مماثلة من قبل، وهذا مجرد اتفاق محدث، وليس هناك انتشار للقوات، لكن ومع ذلك قال رئيسنا إنه يمكننا أن نُقيِم ذلك إذا تلقينا طلبا بهذا الخصوص”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

اخبار ليبيا الان

الناطق باسم وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة: استعدادات لتأمين مظاهرات الجمعة القادمة في كل من بنغازي و اجدابيا و طبرق و ترهونة و صبراتة وكل المدن التي طالبت بتصاريح تظاهر ضد تهديدات الرئيس التركي أردوغان بإرسال قوات إلى...

تم النشر منذُ دقيقتين
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أضف تعليقـك

تعليق

  • لا قيمة لاى اتفاق مع اردوغان فهو فعل اقصى ما يستطيع ولم يمنع ذلك من سحق ودعك المليشيات الارهابية واى خطوة واحدة اكثر من ذلك انتحار للمليشيات الارهابية اذاىما تحركت قوات مصرية من قاعدة محمد نجيب العسكرية القريبة من الحدود الليبية لدعم الجيش الوطنى لحماية الامن القومى المصرى وفى اقل من يوم واحد تتحول مصراطة لكتلة من اللهب ومن بعدها يتم سحق الخوان فى طرابلس فتحريك قوات ضخمة برا غير مكلف وسريع وامن وخارج الحصار البحرى والجوى للامم المتحدة بينما اى تحركات تركية بحربة اوجوبة بطيئة ومكلفة وغير امنه ستسقط الطائرة وهى فى الجو وتغرق السفن قبل ان تدخل المياه الاقليمية الليبية فاحدث الغواصات الالمانية جاهزة فى البحر ونريد تجربتها

    رد