الاتحاد الأوروبي: اتفاق الوفاق وتركيا انتهاكا للقانون الدولي

استجابة لدعوة اليونان لدول الاتحاد الأوروبي لدعم موقفها بخصوص الاتفاقية البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا، خلال الاجتماع الوزاري الأخير للاتحاد في بروكسل، تنعقد قمة الاتحاد الأوروبي يومي 12 و13 ديسمبر الجاري.

ووفقا لـ “رويترز”، توافق قادة دول الاتحاد الأوروبي على اعتبار الاتفاق حول ترسيم حدود مناطق النفوذ في شرق البحر المتوسط بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية، انتهاكا للقانون الدولي.

وبحسب ما سيرد بمسودة البيان الختامي المتوقع أن يصدر عن القمة الأوروبية هذا الأسبوع، والذي اطلعت عليه “رويترز”، فإن “مذكرة التفاهم التركية الليبية حول ترسيم حدود المناطق الاقتصادية البحرية في المتوسط، تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا تتطابق مع قانون البحار للأمم المتحدة”، كما سيعرب الاتحاد الأوروبي، خلال المسودة، عن تضامنه مع اليونان وقبرص اللتين رفضتا الاتفاق بين أنقرة وطرابلس.

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