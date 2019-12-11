بيان أوروبي: مذكرة “تركيا والوفاق” تنتهك القانون الدولي

اعتبر زعماء الاتحاد الأوروبي، أن مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية، “انتهاكا للقانون الدولي”، وفق ما نقلت “رويترز” الأربعاء، عن مسودة بيان ستصدر الخميس.

ورأى الزعماء أن “مذكرة التفاهم التركية الليبية بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط تنتهك الحقوق السيادية لدول أخرى ولا تتطابق مع قانون البحار”.

وتقول المسودة إن “المجلس الأوروبي يؤكد بشكل قاطع تضامنه مع اليونان وقبرص فيما يتعلق بهذه الإجراءات من جانب تركيا.”

وكانت اليونان وقبرص ومصر، التي تسعى لبناء خط أنابيب ينقل الغاز إلى أوروبا عبر تلك المياه، اعترضت على الاتفاقية، إضافة إلى عدة أطراف ليبية منها الحكومة المؤقتة ومجلس النواب.

وأرسلت اليونان رسالتين إلى الأمم المتحدة تشرح اعتراضها على صفقة الحدود البحرية بين تركيا وطردت السفير الليبي الأسبوع الماضي.

وتتجاهل الاتفاقية الموقعة في 27 نوفمبر بين تركيا وحكومة الوفاق المياه الإقليمية حول جزيرة قبرص المقسمة وعدد من الجزر اليونانية، بما في ذلك كريت.

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