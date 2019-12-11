بوتين وأردوغان يبحثان تسوية الأزمة الليبية

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، هاتفيا، الأوضاع والتطورات الجارية في ليبيا.

ونقلت وكالة “نوفوستي” الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قوله إن بوتين وأردوغان “تطرقا خلال الاتصال إلى قضايا تسوية الأزمة الليبية”.

وأكد بيسكوف أن الزعيمان “أعربا عن قلقهما إزاء الاشتباكات في محيط العاصمة الليبية طرابلس. كما أكدا أن وقف إطلاق النار العاجل واستئناف محادثات السلام بين الليبيين، سيسهم في تطبيع الوضع”.

كما تناول بوتين وأردوغان الأوضاع في سوريا، وشددا على أهمية التصدي للتهديدات الإرهابية فيها، وخاصة في إدلب.

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