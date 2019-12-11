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صلاح بادي يغري الشباب بتاريخ الأجداد لمقاتلة الجيش

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

نشر لواء الصمود اليوم الأربعاء فيديو جديد لقائده المطلوب دوليًا، صلاح بادي، وجه خلالها كلمة لدفع عناصر اللواء في محور الخلاطات للاستمرار في قتالهم ضد الجيش الوطني.

وقال، المدرج على قائمة لجنة العقوبات بالأمم المتحدة وقائمة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية، في التسجيل الذي لا يعرف متى تم تصويره، “إن الأبطال الذين يتصدون للمجرم حفتر ومرتزقته من الجنجويد والروس والإماراتيين والفرنسيين يستحقون أن يقودوا هذه المرحلة”.

وأضاف، “دولا كثيرة تطمع في ليبيا بهدف السيطرة على خيراتها، الشباب المقاتل قادرين على تلقين العدو درسا لن يسنوه وسيسطرون ملاحما وتاريخا كما سطره أهلنا في غريان وفي الجزائر وفي أرض الاستعمار”.  

وقال بادي، “لقد تقاطر على العاصمة من كل مكان أبطال للدفاع عنها، ولن يتزحزحوا عنها في صلاح الدين والخلاطات والرملة والسواني وطريق المطار”. وأضاف، “نحن لا نقاتل بالوكالة، نحن نقاتل من أجل سيادة وطننا وضد كل من يحاول”.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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تعليقات

  • من يدافع عن سيادة ليبيا هو الجيش الوطنى المكلف من نواب الشعب الليبى ولا يستنجد بالمحتل والمختل اردوغان الا من لفظهم الشعب الليبى وسحقهم الجيش الوطنى ونذكرك ياصلاح فاضى اين كان الجيش الوطنى الليبى منذ عام واين كنت واين اصبح الان يسيطر علﻻ اقليمى برقة وفزان بالكامل ومعظم اقليم طرابلس ولم يبقى الا القليل فالمنتصر بالله خليفة حفتر كشف الوجه القبيح للخوان الذين لا ولاء لهم للاوطان ويستنجدون بالخارج لمقاتلة ابناء الشعب الليبى وهذه خيانة عظمى عقوبتها الاعدام

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  • راى اردوغان اليوم العين الحمراء من مصر جعلته يعرف حجمه الحقيقى مناورة بحرية واطلاق صواريخ من غواصة تستطيع تدمير اهداف بحرية على بعد 130 كيلومتر مع المسترال واتصور ان الرسالة وصلت لاردوغان وهناك رسائل اخرى برية وجوية رادعة لو استخدمت لمكنت الجيش الوطنى من تحرير المناطق المتبقيه مع المليشيات فى ايام قليلة حيث اعداد ضخمة من الجنود والعتاد تتحرك من قاعدة محمد نجيب العسكرية على الحدود الليبية لتوفير منطقة امنية خالية من المليشيات الارهابية تمتد من امساعد الى راس جدير لحماية الامن القومى المصرى

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  • «سيهزم الجمع ويولون الدبر»
    جهز نفسك للموت والهزيمة يا مجرم يا بادي اليس انت من كبر على حرق المطار سنكبر قريبا على حرق جثتك العفنة
    هذا يقين! إنهم يرونه بعيداً، ونراه قريباً!!

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