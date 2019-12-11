مجلس الشيوخ الأمريكي يتبنى قانونا بفرض عقوبات على تركيا

واشنطن-العنوان

أيدت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأربعاء تشريعا لفرض عقوبات على تركيا بسبب هجومها في شمال سوريا وشرائها منظومة إس-400 الصاروخية الروسية، وذلك في أحدث تحرك بالمجلس لحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتخاذ نهج أكثر صرامة تجاه أنقرة.

وصوتت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الذي يقوده الجمهوريون، بواقع 18 صوتا مقابل أربعة أصوات لصالح طرح “قانون تعزيز الأمن القومي الأمريكي ومنع ظهور تنظيم الدولة الإسلامية من جديد لعام 2019” للتصويت في المجلس بكامل هيئته.

وقال السناتور الجمهوري جيم ريش رئيس اللجنة “حان الوقت ليتحد مجلس الشيوخ ويستغل هذه الفرصة لتغيير سلوك تركيا”.