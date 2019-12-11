إعادة تشغيل حقل الفيل بعد توقف دام 6 أيام

أعلنت شركة مليته للنفط والغاز، مساء الأربعاء، إعادة تشغيل حقل الفيل النفطي، وعودة معدلات إنتاجه إلى وضعها الطبيعي بعد توقف دام ستة أيام؛ «بسبب إغلاق غير قانوني لأحد الصمامات الموجودة على خط أنابيب التصدير الممتد من الحقل إلى مليتة».

وأوضحت الشركة في بيان، إن إدارة الحقل تمكنت من إعادة فتح الصمام المُغلق، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ونوهت بجهود المؤسسة الوطنية للنفط في الكشف عن العطل وسرعة إعادة الحقل للعمل، حسب ما نشرت الشركة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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كانت المؤسسة الوطنية للنفط، أعلنت في الخامس من ديسمبر الجاري، توقف الإنتاج في الحقل، ووصف رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مصطفى صنع الله، الواقعة في حينه بأنها «محاولة إجرامية أخرى تعرقل عمل المؤسسة، وتلحق الضرر بالاقتصاد الليبي». كما توقف الإنتاج في الحقل يوم 27 نوفمبر الماضي، بسبب اشتباكات وقعت في محيطه، قبل أن يعود إلى الإنتاج في اليوم التالي.

ويقع حقل الفيل في منطقة حوض مرزق الغنية بالنفط، على مسافة 750 كلم جنوب غرب طرابلس، ويضم احتياطي يتخطى 1.2 مليار برميل، بحسب المؤسسة الوطنية للنفط. وتدير الحقل الذي يتخطى إنتاجه 70 ألف برميل يوميا بالشراكة مع مؤسسة النفط شركة إيني الإيطالية. ويضخ الحقل الخام إلى مرفأ مليتة غرب ليبيا.

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