قبل مضي ثلاثة أيام لمقتله.. سالم أصنان القذافي يعفو على قاتل أبنه

شهدت منطقة وادي الزيد ببلدة أبوهادي جنوب شرقي مدينة سرت، اليوم الأربعاء بادرة مصالحة في حالة قتل، عندما قدم سالم الصغير صنان القذافي، تنازلا قانونيا مكتوبا لوالد قاتل ابنه قبل مضي ثلاثة أيام حادثة القتل.

تمت عملية المصالحة بحضور مجلس قبيلة القذاذفة، وعدد من أعيان مشائخ مدينة سرت، إلى جانب العائلتين المتصالحتين، حيث بادر سالم الصغير الذي قتل أبنه البكر في مشجارة مع أحد أبناء الجيران قبل ثلاثة أيام، بمصافحة والد الجاني، الذي سلمه التنازل المكتوب بعد أن استقبله يوم أمس وأبلغه بالصفح والتنازل عن ملاحقة ابنه، درأً لأي مشاكل تترتب على مثل هذه الحوادث، ورأب للصدع بين الجيران، وإذكاء لسنة التسامح، مؤكدا أنه لايرجو من وراء ذلك إلا مرضاة الله واحتساب هذه المبادرة في ميزان حسنات من قضى، وإصلاح من تبقى.

وردا على هذه البادرة قرر المجلس الاجتماعي لقبائل مدينة سرت، تكريم صاحب المبادرة سالم أصنان، بتكلفه رئيسا شرفيا للجنة المصالحة التابعة للمجلس.

ولاقت هذه المباردة ترحيبا واسعا في مختلف الأوساط الشعبية والاجتماعية ليس في مدينة سرت فقط بل في عدة مناطق مدن، حيث بعثت عدة شخصيات برقيات دعم وترحيب للمبادرة.

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