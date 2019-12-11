المسماري يتحدث عن “قبر صادق الغرياني”.. ماذا قال؟

218TV|خاص

في مقابلة خاصة بثتها قناة (218NEWS) على الهواء مباشرة ضمن برنامج “البلاد” ليل الأربعاء، قال اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القائد العام باسم الجيش الوطني إن فتاوى صادق الغرياني قد أضرت بشباب ليبيين كثر، وأضاعت مستقبلهم حين أباح لهم مقاتلة أبناء وطنهم دفاعا عن “الإخوان المفلسين” في إشارة ضمنية إلى تيارات الإسلام السياسي التي تحاول تعطيل الحل السياسي في ليبيا منذ عام 2012.

وتساءل اللواء المسماري خلال المقابلة عما إذا كان صادق الغرياني يريد أن يأخذ فتاواه معه إلى القبر، وما إذا كان تحالفه مع فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى معه إلى القبر، داعيا الغرياني إلى إعادة النظر بفتاواه المدمرة لليبيا، وللشباب الليبي الذي يتم التغرير به تحت شعارات وهمية.

ووفق اللواء المسماري في المقابلة أيضا، فإن فترة ثماني أشهر من معارك غير تقليدية في العاصمة لا تعتبر فترة كبيرة، قائلا إن الجيش الآن يجري عمليات عسكرية في الهضبة وزارة وصلاح الدين وهي نقاط مهمة جدا في العاصمة، مثمنا الغطاء القبلي والاجتماعي الممنوح شعبيا للجيش في حربه ضد الإرهاب، معتبرا أنه يرفض مصطلح الأطراف المتصارعة في ليبيا لأن كثيرون باتوا يدركون أن المعركة هي بين طرفين هما الشعب الليبي والإرهابيين الذين يتوجب القضاء عليهم، وإرسالهم للسجون في أقرب وقت ممكن، كاشفا أن استخبارات الجيش تقوم برصد وتوثيق انتهاكات للمليشيات في العاصمة.

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