اخبار ليبيا الان عاجل

المسماري يتحدث عن “قبر صادق الغرياني”.. ماذا قال؟

تم النشر منذُ 24 ساعة
تعليقات
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

218TV|خاص

في مقابلة خاصة بثتها قناة (218NEWS) على الهواء مباشرة ضمن برنامج “البلاد” ليل الأربعاء، قال اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القائد العام باسم الجيش الوطني إن فتاوى صادق الغرياني قد أضرت بشباب ليبيين كثر، وأضاعت مستقبلهم حين أباح لهم مقاتلة أبناء وطنهم دفاعا عن “الإخوان المفلسين” في إشارة ضمنية إلى تيارات الإسلام السياسي التي تحاول تعطيل الحل السياسي في ليبيا منذ عام 2012.

وتساءل اللواء المسماري خلال المقابلة عما إذا كان صادق الغرياني يريد أن يأخذ فتاواه معه إلى القبر، وما إذا كان تحالفه مع فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى معه إلى القبر، داعيا الغرياني إلى إعادة النظر بفتاواه المدمرة لليبيا، وللشباب الليبي الذي يتم التغرير به تحت شعارات وهمية.

ووفق اللواء المسماري في المقابلة أيضا، فإن فترة ثماني أشهر من معارك غير تقليدية في العاصمة لا تعتبر فترة كبيرة، قائلا إن الجيش الآن يجري عمليات عسكرية في الهضبة وزارة وصلاح الدين وهي نقاط مهمة جدا في العاصمة، مثمنا الغطاء القبلي والاجتماعي الممنوح شعبيا للجيش في حربه ضد الإرهاب، معتبرا أنه يرفض مصطلح الأطراف المتصارعة في ليبيا لأن كثيرون باتوا يدركون أن المعركة هي بين طرفين هما الشعب الليبي والإرهابيين الذين يتوجب القضاء عليهم، وإرسالهم للسجون في أقرب وقت ممكن، كاشفا أن استخبارات الجيش تقوم برصد وتوثيق انتهاكات للمليشيات في العاصمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • الصادق الغريانى شيطان رجيم ملعون لا امل فى اصلاحه فهو ابولهب العصر الحديث وجماعته الارهابية حمالة الحطب تشعل نار الفتنة ويكسب مال حرام من قطرائيل وينطبق على الغريانى ما ينطبق على ابولهب الاصلى فى قوله تعالى :تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (1) مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (2) سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (3)

    رد

  • هناك فارق كبير بين التجارة مع الله وهو شئ عظيم بان يكون المسلم عمله خالصا لوجه الله واتباع رسالة رسولنا الكريم الصادق الامين الرحمة المهداة للعالمين وهذا المسلم المتاجر مع الله نضعه فوق رؤوسنا اما تاجر الدين الصادق الغريانى الكاذب المنافق الفاجر فيستغل الدين لتحقيق اطماع دنيوية ولا بخشى الله ولا نهى عنه رسولنا الكريم فيسفك الدماء ويفسد فى الارض ويستغل جهل ااشباب بالدين فيحرضهم على قتال الجيش بالباطل حيث يقولوا لهم ان فرعون وجنوده كانوا خاطئين ويصورون قائد الجيش بانه طاغية وبالطبع فهم كاذبون ففرعون كان يقول انا ربكم الاعلى كما يفعل مرشد الخوان وجنوده مثل جنود فرعون يعبدونه من دون الله اما قائد الجيش فاقسم امام نواب الشعب على الولاء لله اولا ثم الوطن وجنوده بعبدون الله وحده لا شريك له وبطيعون ولى امرهم وقائدهم وحتى الطاغية فرعون لم يأمر الله نبيه موسى بان يقتله بل امره ان يقول له قولا لينا وان يترك عقابه على الله بعد ان دعى عليه واستجاب الله الدعوة التى اتمنى ان ندعوها على فرعون العصر اردوغان قال تعالى : إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (87) وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ ۖ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (88)

    رد

  • المحماري من تافه إلى متحدث على الشاشات صدمة جعلته يرد على ايي سؤال دون أدنى تفكير لانه يعتقد أن كل من يسمع هراه يفهم الامور كما يفهمها الرعاع و لهذا يوم بعد يوم يزيد في الخوار

    رد

    • ميت انت من تصريحات المسماري
      ان لم تكن انت والمدافعين عن المليشيات من الرعاع بنص الأثر فمن هم الرعاع إذا؟!

      رد