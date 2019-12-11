الكرملين: بوتين وأردوغان يعربان عن قلقهما إزاء الاشتباكات بمحيط طرابلس

أخبار ليبيا 24

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، بحثا هاتفيا الوضع في ليبيا وسوريا.

ونقلت وكالة “نوفوستي” الروسية عن بيسكوف قوله: إن “الجانبان تطرق خلال الاتصال إلى قضايا تسوية الأزمة الليبية، وأعربا عن قلقهما إزاء الاشتباكات في محيط العاصمة طرابلس.

وأضاف بيسكوف، أن الرئيسين أكدا على أن وقف إطلاق النار العاجل واستئناف محادثات السلام بين الليبيين سيسهم في تطبيع الوضع في ليبيا، وفق ما ذكر موقع روسيا اليوم.

وكان الرئيس التركي قد أعلن نيته بحث الوضع في ليبيا خلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي و”إقناعه بالتخلي عن دعم المشير خليفة حفتر”.

وبالتزامن مع ورود أنباء عن استعداد الجيش الليبي إلى دخول طرابلس، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء، استعداد بلاده لتقديم الدعم العسكري إلى حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج إذا طلب الأخير ذلك.

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