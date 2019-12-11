دي مايو: نحاول إقناع من يتدخلون في ليبيا بالعمل على وقف إطلاق النار

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، انعقاد اجتماع تحضيري فني آخر لمؤتمر برلين عن ليبيا انعقد مساء الثلاثاء، وفقاً لوكالة “آكي”،

وقال وزير الخارجية الإيطالي: “نحن أكثر تفاؤلاً بقليل إزاء نتائج مؤتمر برلين، الذي لم يُحدد موعده بعد، مضيفا: “كما تعلمون، يرمي المؤتمر إلى إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا، هدفنا بالطبع، تحفيز السياق الليبي قدر الإمكان للتوصل إلى وقف لإطلاق النار”.

وأكمل: “الصراع يُعرّف الآن على أنه حرب أهلية، لكن يكمن فيه عامل خارجي يزداد حسماً باستمرار”، وتابع دي مايو: “على غرار ما قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى ليبيا غسّان سلامه: إن هذه واحدة من أهم (الحروب بالوكالة)، القائمة في منطقة المتوسط في الوقت الراهن”، حيث “هناك الكثير من التدخلات فيها”.

وأردف قائلا: “عملنا جارٍ كل يوم، كلك بفضل العلاقات امتلكتها إيطاليا على مر التاريخ، والتي ورثتها بصفتي وزيراً للخارجية”، والتي “تتمثل بمحاولة إقناع جميع من يتدخلون في هذه الحرب الأهلية، بل بتلك الحرب بالوكالة، لصالح وقف إطلاق النار”.

واستطرد قائلا: “نحن مهتمون جدًا بما يحدث حول مؤتمر برلين، ولا نغفل عن حقيقة أننا نتوقع سلوكا جدياً من جانب الدول التي ستجلس على تلك الطاولة”، وبشكل خاص “تلك التي تتدخل في هذا الصراع”.

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