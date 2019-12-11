لجنة الخارجية النيابية: إتفاقية السراج وأردوغان مقدمة لغزو الأراضي الليبية والإستحواذ على ثرواتها

ليبيا – إستنكرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في بياناً لها اليوم الأربعاء بأشد العبارات التصريحات “العدائية” للرئيس التركي وتهديده بإرسال قوات تركية إلى ليبيا،معتبرة أن توقيع مذكرة التفاهم الأمنية مع حكومة الوفاق غير الدستورية هو مقدمة لغزو الأراضي الليبية الغرض منه الإستحواذ على ثرواتها و الحصول على موظأ قدم في جنوب المتوسط لتنفيذ أجندات الحكومة التركية .

اللجنة أعتبرت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه أن ذلك إنتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وتدخل سافر في دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة وعودة لسياسات إستعمارية ترفضها المواثيق والعهود الدولية .

وحثت اللجنة القوى الحرة في تركيا إلى إدانة هذه التصريحات ووضع حد لتدخلات الحكومة التركية التي تجاوزت كل الحدود والأعراف الدبلوماسية والتي ستعود سلباً على العلاقة بين الشعبين الليبي والتركي الصديقين والمصالح التركية في ليبيا.

ودعت اللجنة مجلس الأمن والجامعة العربية والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم من التهديدات التي ستسبب في إدخال المنطقة وجنوب المتوسط في نفق مظلم من عدم الإستقرار.

اللجنة ناشدت في ختام بيانها أبناء الشعب الليبي التوحد ونبذ الخلافات وتغليب الصالح العام في وجه دعوات “الغزو والاحتلال” واستباحة المقدرات الليبية،مؤكدة أن مجلس النواب هو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي.

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