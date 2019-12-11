المركز الوطني لمكافحة الأمراض: 5878 شخص متعايش مع فيروس الإيدز في ليبيا

ليبيا – كشف المركز الوطني في بياناً له اليوم الأربعاء أن عدد المتعايشين مع الفيروس نقص المناعة “الإيدز” المسجلين بمراكز تقديم الخدمة على مستوى ليبيا بحسب إحصائية المركز الوطني لمكافحة الأمراض يصل إلى 5878.

المركز أوضح في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه أن عدد الإصابات الجديدة سنة 2018 يصل إلى 306 وعدد المتعايشين على العلاج سنة 2018 يصل إلى 3086.

وأضاف البيان أن عدد الوفيات الناتجة عن الإيدز لسنة 2018 يصل إلى 223 حالة وفاة بينما يتراوح معدل الانتشار لجميع الفئات العمرية بين 0.13 إلى 0.3%.

وقال المركز أن عدد المتعايشين بأعداد تقديرية في ليبيا حوالي 9200 ( 8300 – 10000 )،مشيراً إلى أن عدد الإصابات الجديدة في الأطفال والبالغين أقل من 500 حالة فيما بلغ عدد الوفيات الناتجة عن الإيدز أقل من 200 حالة وفاة.

المركز الوطني لمكافحة الأمراض نوّه إلى أن معدل الانتشار في البالغين ( 15 – 49 سنة ) 0.2 % ومعدل الحدوث لكل ألف نسمة 0.07.

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