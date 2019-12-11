رياح قوية تتسبب في عطل جزئي بدوائر نقل الكهرباء ما بين القوارشة ومراوة

أخبار ليبيا24

تسببت رياح قوية في منطقة مراوة بالجبل الأخضر في عطل جزئي في دوائر نقل الطاقة القوارشة مراوة جهد 220 ك.ف وعزل جزئي عن محطات تغذية الكهرباء المنطقة الممتدة من بنغازي إلى طبرق عن الشبكة العامة.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المؤقتة، ربيع خليفة، أن هذا العطل تسبب في عجز بالشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية في حدود 300 ميجاوات، مما أسفر عن ساعات طرح للأحمال تتراوح مابين 4 إلى 6 ساعات على امتداد المنطقة.

وأكد خليفة، أن مهندسي وفنيي الشركة العامة للكهرباء وبالتحديد فرقة صيانة الخطوط الهوائية (220 ك.ف) الجبل الأخضر باشروا العمل منذ صباح يوم الأربعاء في موقع العمل وقد أنهوا العمل على الدائرة الأولي، كما أكد أن الانتهاء من العمل على الدائرة الثانية سيكون اليوم الخميس ومنها للانتهاء من العطل كليا.

وقال خليفة، “بحسب النشرة الفنية الصادرة عن تحكم الشرقية؛ فإن العجز في التوليد حدود 200 ميجاوات وتتراوح ساعات طرح الأحمال المتوقعة من 4 إلى 5 على امتداد المنطقة”. وأكد، أن الأعطال مؤقتة وليست دائمة وهي خارجة عن إرادة الشركة.

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