الغرياني يرى أن إرسال قوات تركية لليبيا فرصة سانحة

أخبار ليبيا24

رأى المفتي المعزول الصادق الغرياني أن تلويح الرئيس التركي رجب طيب بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا إذا طلبت حكومة الوفاق ذلك، هو فرصة سانحة وعلى حكومة الوفاق ألا تفرط فيها.

وقال الغرياني، خلال برنامج “الإسلام والحياة” على قناة التناصح، “هذه فرصة قد لاحت وسنحت؛ فعلى المسؤولين في حكومة الوفاق ألا يضيعوها وألا يفرطوا فيها وألا يتأخروا ويتباطئوا وهم يرون أبنائهم كل يوم يسقطون وهم مغلولون ولا يصلهم السلاح لرد عدوهم المتفوق عليهم تفوقا عظيما وكبيرا بالسلاح الجوي والأرضي”.

وأضاف، في ضغوط جديدة على الحكومة، “أن على حكومة الوفاق أن تتمم هذه الاتفاقية ولا تتوقف فيها، بل تتميمها واجب لحماية أرواح أبنائهم وإن غير ذلك سيكون في أعناق المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق”.

وقال الغرياني، “إن تركيا تمد يدها دون أي شرط فيه تعجيز لنا حتى نتلكأ، وتقول أطلبوا ما تريدون ونحن مستعدون”.

وفي 27 أكتوبر وقعت حكومة الوفاق في إسطنبول مع تركيا اتفاقية أمنية عسكرية، لوّح بعدها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذا الأسبوع بأنه سيرسل جنودًا أتراكًا إلى طرابلس.

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