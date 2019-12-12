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الأمم المتحدة تدعو اليونان وتركيا إلى الحوار

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مساعد المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، إن “الأمانة العامة للأمم المتحدة لا تتبنى موقفا، ولا تعلق على الموضوعات المتصلة بسيادة وحقوق وتشريعات (الدول) بالنسبة الى مناطقها البحرية”.

وشدّدت الأمم المتحدة، بضرورة الحوار بين اليونان وتركيا، حول الاتفاقية التي أبرمتها الأخيرة مع حكومة الوفاق.

وطلبت اليونان في وقت سابق هذا الأسبوع، المنظمة الدولية بإدانة الاتفاقية المبرمة بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق في ليبيا.

وأفاد فرحان حق، إن الأمم المتحدة واثقة أن الأطراف المعنية بالاتفاقية، سيجرون حوارا مستمرا لحل الخلافات بينهم بطرق سلمية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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