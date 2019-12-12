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الهيئة طرابلسية تبارك اتفاقية السراج وأردوغان

تم النشر منذُ 50 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

باركت الهيئة طرابلسية، الاتفاقية التي وقعتها حكومة الوفاق مع الحكومة التركية، مؤكدة إن إبرامها تضمن ترسيم الحدود وحفط حقوق ليبيا والدول الأخرى.

وطالبت الهيئة في بيان لها، حكومة الوفاق، بتنفيذ الاتفاق الأمني والعسكري مع تركيا، تحت مضلة المجتمع الدولي، لحماية المدنيين: ” نطالب المجلس الرئاسي وتحت مظلة المجتمع الدولي بتنفيذ هذا الإتفاق على أرض الواقع بما يضمن حماية المدنيين وفق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن أيضاً المطالبة بحظر الطيران الحربي على العاصمة طرابلس والمنطقة الغربية.”

وأكدت الهيئة الطرابلسية، على المطالبة بحماية أهالي وسكان العاصمة من “العدوان الغاشم” حسب وصفها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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