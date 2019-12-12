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صلاح بادي: سنهزم “حفتر” وانتظروا البشائر

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خرج المعاقب دوليًا، وأحد قادة معسكر الوفاق صلاح بادي، في مقطع فيديو، قال فيه، أنه يتواجد في محور الخلاطات، لدعم مجموعاته المسلحة، التابعة له، من لواء الصمود.

وأضاف صلاح بادي، أن ليبيا تواجه مؤامرة كبيرة من الخارج، وأنه سيقاتل كل الدول الطامعة في خيرات ليبيا، والتي تتحالف مع القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، اتلذي وصفه بادي بـ “المجرم حفتر”.

وتابع بادي حديثه في مقطع الفيديو، الذي لم يُظهر حقيقة موقعه على وجه التحديد، إن كان في محور الخلاطات أو غيره، بقوله: سترون البشائر قريبا.

وقدّم المعاقب دوليًا صلاح بادي، التحايا للمسلحين في محور الخلاطات وصلاح الدين ومحور الرملة والسواني وطريق المطار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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