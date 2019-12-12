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الرئاسة التركية تعرب عن أملها وقف إطلاق النار في ليبيا

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعرب المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، عن أمل بلاده بأن تنتهي الاشتباكات في ليبيا ويتحقق وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، مؤكدا في ذات الوقت، إمكانية أن ترسل تركيا جنودها في حال طلب حكومة الوفاق.

وأوضح قالن، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول، بقوله: “إلى الآن لم يردنا هكذا طلب من الجانب الليبي ونأمل ألا يضطروا لذلك “.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة التركية، أن الاتفاقية التي وقعتها بلاده مع حكومة الوفاق، هي اتفاقية أمنية وقانونية، لا تُشكّل أي تهديد للدول الأخرى، مضيفا أنها ستساهم في إيقاف الهجمات على حكومة الوفاق، وستحقق السلام الداخلي في ليبيا.

وأضاف قالن، أن الاتفاقية التي وقعتها تركيا مع الوفاق، هي النسخة المحدثة من الاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين، خلال العامين 2011 و2012.

وجاءت تصريحات إبراهيم قالن، خلال اجتماع مجلس الوزراء التركي، برئاسة رجب طيب أردوغان بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • الزحف المقدس من اجل تحرير طرابلس العاصمة من الافات و الارهابيين لن يتوقف حتى تطهير طرابلس ومصراته والزاويه بيت بيت شبر شبر زنقه زنقه حتى تتطهر ليبيا الحبيبه من النجس والانجاس امثال باشاغا والسراج وامعيتيق والسويحلي والمشرى والكبير وغيرهم الكثير
    الله اكبر وما النصر الا صبر ساعة
    العزة لله ثم الوطن والجيش الليبي بقيادة المشير

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