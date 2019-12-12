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بلدية طبرق تناقش العراقيل التي تواجه الفرع البلدي بالخاثر

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتمع عضو المجلس التسييري لبلدية طبرق هاشم أمصادف، مع الفرع البلدي بالخاثر، بحضور مدير إدارة شؤون المحلات عبدالرسول الشاعري ورئيس الفرع البلدي بالخاثر محمد لأمين وعدد من حكماء منطقة بالخاثر.

وناقش الاجتماع عدد من المشاكل والعراقيل التي تواجه الفرع البلدي بالخاثر، وهي تسليم واستلام محطة تحلية المياه، وصيانة المدارس القائمة، مخاطبة المصرف العقاري بخصوص العمارات السكنية، وحل مشكلة ضعف التيار الكهربائي مع شركة الكهرباء، استكمال المحطة 66، توزيع 6 كم من الطرق داخل المنطقة، وصيانة الطريق العام المار بالمنطقة.

وتطرق الاجتماع، أيضا إلى إنشاء وحفر عدد 2 بئر جوفي وصيانة البئر السابق، تقوية بث الإذاعة المحلية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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