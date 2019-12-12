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كيف غيّر “الصاروخ المصري”.. تصريحات أردوغان؟

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

218TV|خاص

قال اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني في مقابلة خاصة مع قناة (218NEWS) بُثّت ليل الأربعاء ضمن برنامج (البلاد)، إن أي تدخل خارجي في معركة العاصمة طرابلس سيكون “هدفا عسكريا مشروعا” للجيش الوطني، معلنا أن أجواء ليبيا وبحرها أصبح تحت السيادة الكاملة، معتبرا أن الجيش جاهز لأي مفاجآت عسكرية، قبل أن يعلق على التصريحات المتكررة لتركيا بشأن إرسال قوات تركية إلى المعركة في ليبيا.

أكد المسماري أنه خلال الأيام الثلاث الماضية ارتفعت وتيرة التصريحات التركية، إلى درجة أنهم كانوا كل ساعة تقريبا يصدرون تصريحات، لافتا إلى حصول تراجع بوتيرة التصريحات التركية، وتراجعهم عن إرسال قوات تركية، رابطا هذا التراجع بتجربة القوات المسلحة المصرية لصاروخ بحري، وهو ما قد يكون أدّى -بحسب اللواء المسماري” إلى قول الأتراك ليل الأربعاء إلى أنهم لا يعتزمون إرسال قوات إلى ليبيا، إلا بعد طلب رسمي، وهو ما تمنى الأتراك عدم اضطرار المجلس الرئاسي إليه.

وفي المقابلة، قال اللواء المسماري إن قيادة الجيش الوطني قد اجتمعت بالمبعوث الأممي بعد تكليف مجلس الأمن الدولي له بهذه المهمة، ووضعته بصورة دقيقة للأوضاع في ليبيا، والقرار الثابت لدى الجيش الوطني بضرب الإرهاب في أي مكان في ليبيا، وإعادة الأمن والاستقرار هو أولوية لدى الجيش، وأن معركة الجيش الوحيدة هي ضد الإرهاب بكل أشكاله، وضد كل المتحالفين معه، وأن الجيش لن يتراجع أبداً عن هذه المهمة إلا بإنجازها كاملة، لافتا المسماري إلى أن هذا الكلام سبق أن نقله الجيش الوطني للمبعوث الأممي السابق مارتن كوبلر.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • اطلاق صاروخ مصرى من غواصة تحت الماء مداه 130 كم كافى لردع اردوغان بالاضافة لحاملة الطائرات الهليوكبتر طبعا قادرة على توفير غطاء جوى للجيش الوطنى فى اى مكان على الساحل زمان راينا اغراق المدمرة الاسرائلية ايلات بصواريخ سطح مداها قريب 3 كم الان نتحدث عن مدى كبير ومن تحت الماء قادرة على ضرب اى هدف بحرى من بعيد بخلاف سلاح جوى لديه خبرة عالية لدرجة تفوق طائرة ميج مصرية على الفانتوم المتطورة واسقطتها اما القوات البرية تسد عين الشمس ولا تحتاج ارسال طلب من الجيش الليبى الوطنى بمجرد اشارة يعبوا السراج فى شيكاره ويسلموه لعشماوى

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  • والان ايضا مناورة بحرية يونانية ايطالية فرنسية عند قبرص فى رسالة رادعة لاردوغان اما السراج الجبان فخسر دعم ايطاليا له وانضمت لفرنسا فى دعمها للجيش الوطنى والمتغطى باردوغان عريان فهو موكوس فى كل مكان يستغله الروس والامريكان فى النباح فى المكان والزمان المطلوب والروس يريدون الضغط على اوربا فى موضوع اوكرانيا وراينا بالفعل مقابلة بين بوتن ورئيس اوكرانيا وترامب يريد الضغط على اوربا لدفع تكاليف اكبر لدفاع امريكا عنهم ووقتها سيمسك الكلب اردوغان من ذيله ويجمد كل الاموال التى نهبها فترة حكمه ويستولى عليها فالعالم اصبح غابة تقودها الديابة

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  • ياتيس ياحمار ياطاقق يابن الحاج عمر تركيا وقطر تعملان لحساب اسرائيل لتفتيت الجيوش العربية كما حدث فى سوريا وليبيا واليمن ونجحوا فيه ولكنهم فشلوا فى مصر قلب الامة العربية والتى تساعد فى اعادة الجيوش العربية الى قوتها لتحرير فلسطين فالاولى الان لمحاربة الخوان كلاب اسرائيل فقطر وتركيا لهم علاقات متميزة مع اسرائيل وتلعب الفرق الاسرائلية هناك بينما فى مصر مستحيل ان يذهب فريق مصرى لاسرائيل او ياتى فريق اسرائيل فقط سفيه اسرائيلى فى القاهرة مجرد مقابلة عضو مجلس شعب حاصل على اعلى الاصوات فى البرلمان له فى القاهرة تم فصله ولكن الخوان اسوأ من اسرائيل التى هى عدو واضح نواجهه وجها لوجه بينما الخوان يطعنونا فى الظهر ويعيشون بيننا خونة وجواسيس وعقوبة الجاسوس الخائن الاعدام اما الاسير الاسرائيلى فيعود فى اى عملية تبادل اسرى

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  • وين صواريخ فبراير الاخوانية واحدة من الزياط دبرز والجعجاع ابوسحلية والمشرى وغيرهم من الكلاب المسعورة التى كانت تقول انها ستصل للرجمة والان يصرخون ويولولون ويستنجدون بالاحتلال العثمانى الذى لايخرج الا ببحور من الدم فهو من ارسل الدواعش والقاعدة ولولا ضربات الامريكان للدواعش فى سرت لدخلوا مصراطه وذبحوا شبابها واغتصبوا نسائها وجندوا اطفالها لتحارب معهم ولولا تصدى الجيش الوطنى للدواعش والقاعدة لسيطروا على ليبيا وحولوها الى سوريا ياتيها الاحتلال من انحاء العالم فعلى حدود تركيا فى سوريا تجد الروس والامريكان والطليان والفرنسيين ربنا يكفينا شرهم والا صاروخين من ماركة دبرز الزياط ولا الشاطط يخلصوا عليهم

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  • المهم الاتفاقية طرررررر فشششش
    احنى عارفين ان الاتراك يدعموا في المليشيات تحت مسمى حكومة الوفاق من اول يوم ضد الجيش الليبي
    لكن جعل هذا الدعم مشروع من خلال اتفاقية (لا) ..

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  • لكن هل هناك فعلا خطرا على الليبيين وعلى الجيش من ارسال عساكر وجنود اتراك الى ليبيا؟ هل سيغيرون مجرى المعركة؟ هاهو اردوغان من بداية المعركة وهو في الحرب ضد الجيش دعم واسلحة واتراك في ليبيا ولم يحدث اي تغيير لصالح حكومة الوفاق ؟
    انا أشعر بأنها محاولة لرفع معنويات قوات الوفاق فقط؟
    هل توافقونني ؟
    أرجوا جوابا واقعيا وليس إنحيازيا..

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    • صدقت
      يتفاخر المليشيات بقوة الأتراك
      وبالأمس شفت واحد معلق يتشمت في اليونان بقرار أردوغان
      هههههههه
      عليك هراديش ما يعرفوش حتى كيف يدوو

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  • طارق الحاج عمر سقط سهوا من احد ساقطات الاخوان التى تعمل حاليا فى بيت من بيوت الدعارة بتركيا اما الديوث ابوطارق فيقبض الثمن لهذا تجد العلاقة الحميمة بينه وبين اردوغان ونسى هذا الجبان العلاقة الحميمة بين اردوغان واسرائيل حيث قال رئيس حزب السعادة التركى وهو تابع للتيار الاسلامى ان اردوغان عميل للصهاينة ولا يدرى هذا المعتوه طاقق ان الاسمنت الذى تبنى به المستوطنات ياتى من تركيا والملابس الداخلية للجيش الاسرائيلى تركى التى هى كلب اسرائيل هى وقطر اتفوووه عليك طاقق

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  • صرح مصدر مسطول يتحدث من اسطنبول ان سبب تاخر ارسال طلب من السراج لاردوغان ليرسل قوات تركية ان السراج لم يجد ورقة وقلم لكى يكتب الطلب وفى رواية اخرى ان سبب عدم كتابة الطلب ان اردوغان طلب وضع ورقة دمغة يشتريها من امينة زوجة اردوغان مقابل تحويل مليار دولار لحسابها بالخارج حيث ان مجلس الشيوخ الامربكى طالب اليوم بكشف ارصدة اردوغان

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  • اللواء الركن حجالة مازال يواصل يسوق الوهم داعميه بيع الانتصارات الوهمية يأتي بي الأموال من قواد أبوظبي الإمبراطور الوهم يريد بناء الامبرواطية المرتزقة والأموال بلده مجرد دويلة ماخوي ليس إلا لو كان أردوغان يخاف من مصر لما رفض الاعتراف بي السيسي رئيس مصر منذ الانقلاب يرفض اللقاء بيه لو كان يخاف من صاروخ كفتة لما ارسل السفن التنقيب إلى قبرص توقيع الاتفاقية حكومة الوفاق ارسالها الأمم المتحدة لو كان يخاف من الجيش جمبري لم يكون يرسل الأسلحة طائرات بدون طيار تدك القوات القواد الرجمة خاضع السيسي كفتة

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  • من الواضح بان لا دراية لكم بقوة تركيا العسكرية لدرجة انها ضمن قوات الناتو – من مصر وصاروخها التكتك أمام قوة تركيا العسكرية ومكانتها العالمية؟ هههههههههههههههه
    ولعل سيناء المحتلة في مصر لخير دليل على ضعفها عسكريا

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