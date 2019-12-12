كيف غيّر “الصاروخ المصري”.. تصريحات أردوغان؟

218TV|خاص

قال اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني في مقابلة خاصة مع قناة (218NEWS) بُثّت ليل الأربعاء ضمن برنامج (البلاد)، إن أي تدخل خارجي في معركة العاصمة طرابلس سيكون “هدفا عسكريا مشروعا” للجيش الوطني، معلنا أن أجواء ليبيا وبحرها أصبح تحت السيادة الكاملة، معتبرا أن الجيش جاهز لأي مفاجآت عسكرية، قبل أن يعلق على التصريحات المتكررة لتركيا بشأن إرسال قوات تركية إلى المعركة في ليبيا.

أكد المسماري أنه خلال الأيام الثلاث الماضية ارتفعت وتيرة التصريحات التركية، إلى درجة أنهم كانوا كل ساعة تقريبا يصدرون تصريحات، لافتا إلى حصول تراجع بوتيرة التصريحات التركية، وتراجعهم عن إرسال قوات تركية، رابطا هذا التراجع بتجربة القوات المسلحة المصرية لصاروخ بحري، وهو ما قد يكون أدّى -بحسب اللواء المسماري” إلى قول الأتراك ليل الأربعاء إلى أنهم لا يعتزمون إرسال قوات إلى ليبيا، إلا بعد طلب رسمي، وهو ما تمنى الأتراك عدم اضطرار المجلس الرئاسي إليه.

وفي المقابلة، قال اللواء المسماري إن قيادة الجيش الوطني قد اجتمعت بالمبعوث الأممي بعد تكليف مجلس الأمن الدولي له بهذه المهمة، ووضعته بصورة دقيقة للأوضاع في ليبيا، والقرار الثابت لدى الجيش الوطني بضرب الإرهاب في أي مكان في ليبيا، وإعادة الأمن والاستقرار هو أولوية لدى الجيش، وأن معركة الجيش الوحيدة هي ضد الإرهاب بكل أشكاله، وضد كل المتحالفين معه، وأن الجيش لن يتراجع أبداً عن هذه المهمة إلا بإنجازها كاملة، لافتا المسماري إلى أن هذا الكلام سبق أن نقله الجيش الوطني للمبعوث الأممي السابق مارتن كوبلر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية