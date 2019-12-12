«أمن بنغازي» تدعو السائقين إلى الحذر بسبب هطول الأمطار

دعت مديرية أمن بنغازي سائقي السيارات إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب هطول الأمطار بشكل غزير.

وأغرقت مياه الأمطار أغلب شوارع المدينة، مما جعل المديرية تنبه السائقين إلى التقيد بالسرعة القانونية، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تحذيرا أمس من سقوط أمطار بكميات تتراوح بين الجيدة والغزيرة، وذلك على مناطق الشمال، مما يؤدي إلى جريان المياه في الأودية المحلية، وتراكمها داخل بعض المدن السكانية.

وبالمثل كان الحال في العاصمة طرابلس، حيث تراكمت مياه الأمطار في العديد من شوارعها، مما جعل الحركة المرورية صعبة للغاية، ومن المرجح أن تستمر موجة الطقس السيئ حتى الغد، وفق توقعات مركز الأرصاد.

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