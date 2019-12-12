مطار معيتيقة يستأنف رحلاته الجوية بعد توقف لثلاثة أشهر

أخبار ليبيا24

بدأ مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، اليوم الخميس، في استئناف رحلاته الجوية عقب إعادة فتح المجال الجوي بعد إغلاق دام ثلاثة أشهر، بسبب الأوضاع الأمنية.

وقالت إدارة المطار، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، “إن فريق الخطوط الجوية الأفريقية بدأ استقبال ركاب رحلة الشركة القاصدة مطار إسطنبول الدولي، في أولى الرحلات بعد توقف دام لثلاثة أشهر”.

وأعلنت وزارة المواصلات بحكومة الوفاق مطلع ديسمبر أن استئناف الرحلات الجوية بالمطار سيبدأ اعتبارًا من اليوم الخميس.

ويوم الأربعاء، بحث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الإجراءات والتدابير المتخذة لإعادة تشغيل مطار معيتيقة الدولي بشكل آمن، وتأمين المطار والعاملين به والمسافرين.

وأجرى رئيس حكومة الوفاق فائز السراج وأعضاء المجلس الرئاسي، جولة تفقدية للوقوف على التجهيزات الجديدة بمطار معيتيقة استعداداً لاستئناف الرحلات الجوية.

وأعلنت شركة الأجنحة الليبية استئناف رحلاتها من مطار معيتيقة الدولي إلى اسطنبول وتونس ابتداءً من يوم السبت القادم.

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