طقس ليبيا: اخر تطورات الحالة الجوية اليوم وغدا.. وانخفاض الحرارة لـ”الصفر” على هذه المناطق

توقع خبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا ان تشهد الاجواء انقشاع السحب تدريجياً مع تراجع في سرعة الرياح، بينما تظهر بعض السحب اليوم الخميس بفترة المساء وأول الليل على الساحل الغربي الممتد من طرابلس حتى مصراتة ، قد يصاحبها زخات ضعيفة.

بينما تكون حركة الرياح يومي الخميس والجمعة غربية وجنوبية غربية سرعتها من خفيفة إلى معتدلة ، تنشط نسبياً بفترة الظهيرة.

فيما يشهد طقس مناطق الخليج والشمال الشرقي فرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة يومي الخميس والجمعة على المناطق الممتدة من اجدابيا إلى سهل بنغازي والجبل الأخضر ، بينما تكون خفيفة مساء الخميس على طبرق وأقصى الساحل الشرقي.

ومن المتوقع ايضا تساقط أمطار جيدة يوم السبت على مناطق الشمال الشرقي.

وبحسب التقريرر فإن الرياح الغربية والشمالية الغربية اليوم تنشط على كل المناطق ، مثيرة للغبار على الدواخل ، تتحول يوم الجمعة إلى غربية وجنوبية غربية معتدلة السرعة.

بينما يشهد طقس مناطق الوسط والجنوب أجواء صافية اليوم وغداً مع رياح غربية سرعتها من خفيفة إلى معتدلة.

وبحسب التقرير فإن درجات الحرارة المتوقعة نهار اليوم الخميس وغدا الجمعة بمناطق الشمال والجنوب تكون ما بين ( 16 – 18 ) درجة مئوية ، تصل إلى ( 20 ) بالدواخل الشرقية وأقصى الساحل الشرقي ، بينما تكون ما بين ( 13 – 15 ) بالجبل الغربي والجبل الأخضر.

تحذيـر هـام

وتنخفض الحرارة بشكل ملحوظ خلال فترة الصباح الباكر، بحيث تصل إلى الصفر في بعض مناطق الجبل الغربي وجنوبه والحمادة وغدامس ومناطق الجنوب الغربي مع تشكل الصقيع.

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