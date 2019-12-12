اقتصاد الوفاق تبحث تفعيل دور أجهزة حماية المستهلك

عقد وزير الاقتصاد والصناعة المفوض بحكومة الوفاق على العيساوي، اجتماعا موسعا، ضم عدد من مدراء ورؤساء إدارات الجودة وحماية المستهلك وأجهزة مكافحة الفساد في ليبيا.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أن العيساوي أكد خلال الاجتماع على أهمية تحقيق الحماية الفعلية للمستهلك بما يحتاج إلى تكاثف جميع الجهود والتعاون بين كافة الجهات المسؤولة التشريعية والتنفيذية والرقابية وذات العلاقة من مؤسسات المجتمع المدني على العمل لتفعيل عدد من اللوائح والتشريعات التي تساعد بشكل كبير على تحقيق الحماية للمستهلك بحيث تضمن حصوله على سلع وخدمات ذات جودة عالية، كما شدد على ضرورة العمل على إنشاء غرفة اتصال تضم كافة الجهات ذات العلاقة بحيث تكون في عمل متواصل وتشكيل لجنة فنية مشتركة بالخصوص تعمل على الجانب الفني وكذلك الاعلامي بتوعية وإرشاد المستهلك بكافة الوسائل الإعلامية المتاحة.

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